عالم الجيولوجيا العراقي يكشف أسباب زلزال المغرب

أكد العالم العراقي صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، أن سبب حدوث زلزال المغرب المدمر يرجع بسبب انحصار كواكب المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى التصاق الأرض مع القمر.

وقال صالح عوض خلال مداخلة عبر قناة «صدى البلد»، إن الأرض تعرضت لجذب قوي بسبب الكتل الكوكبية، موضحًا أن الأرض تعرضت إلى إجهاد قوي متغيرة متذبذبة، مما أدى إلى عدم استقرار الألواح الأرضية.

وأضاف، صالح عوض مساء اليوم الأحد، أن زلزال المغرب وقع بسبب الإجهاد الاستثنائي وفق ما يسمى بالازدحام الكوكبي حول الأرض، مؤكدًا أن شهر أكتوبر سيشهد زلازل قوية مثل التي رصدها في سبتمبر.