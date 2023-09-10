بعثة منتخب تونس تصل القاهرة لمواجهة مصر

وصلت بعثة منتخب تونس لكرة القدم القاهرة، مساء اليوم الأحد، استعدادا للمباراة الودية المقررة أمام مصر، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

ويتحمل اتحاد الكرة المصري تكاليف إقامة بعثة منتخب تونس، خلال فترة تواجدها بالقاهرة، بجانب تكاليف حجز الملعب الذي ستقام عليه تدريبات نسور قرطاج، فيما يتكفل اتحاد الكرة التونسي بتكاليف تذاكر طيران بعثة منتخب بلاده ذهابا وإيابا.

وتأتي المباراة الودية المنتظرة بين مصر وتونس، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، والتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا، بمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، في لقاء انتهى بفوز الفراعنة (1-0)، بينما اختتمت تونس مشوارها بالانتصار على بوتسوانا (3-0).