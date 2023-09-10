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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يجتمع بطبيب الأهلي الجديد استعدادًا للسوبر الأفريقي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للاهلي
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عقد السويسري  مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي الجديد للفريق للحديث عن الاستعدادات للفترة المقبلة.

وجاء اجتماع “كولر” مع الجهاز الطبي بشكل كامل للحديث عن تفاصيل العمل في الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع الإصابات، خاصة بعد رحيل تامر أبو العينين الطبيب السابق.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق تعيين أحمد جاب الله، رئيسا للجهاز الطبي الجديد للفريق بعد الرحيل المفاجئ لطبيب الفريق السابق تامر أبو العينين.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي باللقاء الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

السويسري مارسيل كولر فريق الأهلى تامر أبو العينين
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