دراسة: 184000 شخص في المملكة المتحدة سيصابون بالسرطان هذا العام

كشفت دراسة أن تزايد وباء السرطانات التي يمكن الوقاية منها سيؤدي إلى تشخيص 184 ألف شخص في المملكة المتحدة بالمرض هذا العام وسيكلف البلاد أكثر من 78 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد وجدت الدراسة أن تكلفة حالات السرطان التي تم تشخيصها في عام 2023 بسبب التدخين وشرب الخمر والسمنة وحروق الشمس تؤدي إلى خسارة إنتاجية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وتكلف الأشخاص المتضررين 30 مليار جنيه إسترليني، وتستهلك 3.7 مليار جنيه إسترليني من ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما تكلف أمراض السرطان التي يمكن الوقاية منها الأسر ومقدمي الرعاية 3.4 مليار جنيه إسترليني ونظام الرعاية الاجتماعية 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأثارت النتائج الصارخة دعوات من قبل الأطباء ونشطاء الصحة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التدخين وشرب الخمر وسوء التغذية للحد من أمراض السرطان التي يمكن تجنبها بسبب الخسائر البشرية الفادحة التي تنطوي عليها وعواقبها المالية.

تقدر منظمات مثل أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK) والصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) أن حوالي 40٪ من جميع أنواع السرطان، في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، يمكن الوقاية منها لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتدخين وحروق الشمس..

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيس التنفيذي لـ CRUK: "يعد هذا التقرير تذكيرًا صارخًا بأعداد لا حصر لها من الأرواح التي يمكن إنقاذها عن طريق الوقاية من السرطان، ونداء لحكومة المملكة المتحدة بأن استراتيجيات الوقاية الصحية هي المفتاح لتخفيف الضغوط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد".

ودعت إلى "تحرك سياسي جريء" لمعالجة الأضرار الناجمة عن التبغ والنظام الغذائي السيئ. وقالت: "إذا استمرت الاتجاهات الأخيرة، فقد يتسبب التدخين في حدوث نحو مليون حالة سرطان إضافية في المملكة المتحدة من الآن وحتى عام 2040. وقد يعاني أكثر من 21 مليون بالغ في المملكة المتحدة من السمنة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأكثر من 13 نوعًا من السرطان".