ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات

محافظ المنيا يلتقى
محافظ المنيا يلتقى رئيس صندوق التنمية الحضرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات، هو أحد المشروعات القومية ذات الأولوية والتي جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحقيق تنمية حضرية فى عواصم المحافظات بإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، صباح اليوم الأحد، بالمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والوفد المرافق له بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة التطوير الحضري، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي والاتصالات، وذلك بحضور ممثلي جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، لبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فدانًا، تحت إشراف صندوق التطوير الحضري وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعقب تفقده الموقع العام للمشروع، أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون بين المحافظة والصندوق لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص الصندوق على المساهمة في تطوير الامتدادات العمرانية الجديدة والمناطق غير المخططة للارتقاء بها بصورة متكاملة.

resized_5L2A0020
resized_5L2A0020
resized_5L2A0034
resized_5L2A0034
resized_5L2A0037
resized_5L2A0037
resized_5L2A0056
resized_5L2A0056
resized_5L2A0077
resized_5L2A0077
resized_5L2A0081
resized_5L2A0081
resized_5L2A0106
resized_5L2A0106
resized_5L2A9969
resized_5L2A9969
resized_5L2A9976
resized_5L2A9976
resized_5L2A9985
resized_5L2A9985
resized_5L2A9987
resized_5L2A9987
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المهندس خالد صديق المشروعات الجاري تنفيذها المناطق غير المخططة تطوير عواصم المحافظات رئيس صندوق التنمية الحضرية
ads