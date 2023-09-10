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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 11 شخصا نقبوا عن الآثار بالأقصر

ضبط المتهمين بالتنقيب
ضبط المتهمين بالتنقيب غير الشرعي عن الاثار
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، له معلومات جنائية) وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله الكائن بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته ( 10 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة، وتم العثور على حفرة بقطر 1،5 متر وعمق 2 متر وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب). 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطاع الامن العام الأقصر بالحفر التنقيب عن الآثار
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