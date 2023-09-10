رئيس الوزراء العراقي: الحكومة انتهجت مسارًا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده انتهجت مسارا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، مشيرا إلى أنه منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف وبناء علاقات التقارب مع الجميع، موضحا أن العراق تحول إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني استقبل، اليوم، وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس إبراهيم محمد القناص.

كما أكد السوداني أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي.

من جانبه.. أكد الوفد السعودي تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، معربا عن التطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بالعراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في سياق آخر.. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي- خلال لقائه عددًا من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي- حرصَ المجلس على تعزيز العلاقات بين بلاده ودول العالم.

وبحث اللقاء العلاقات التي تربط العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها ما يخص الاقتصاد والاستثمار وملف حقوق الإنسان، والأوضاع السياسية الدولية في المنطقة، فضلًا عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم.. أشاد السفراء بالعلاقات الإيجابية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، معربين عن استمرار دعم بلادهم للعراق في المجالات كافة لتحقيق أمنه واستقراره.