محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والرصف بشوارع تلا والشهداء وسرس الليان

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق .

تابع أبو ليمون، جهود رؤساء الوحدات المحلية فى أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن ، حيث تم متابعة تركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات سيدي عز الدين بمركز ومدينة تلا ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات بمتفرعات منطقة الكوراني بمدينة سرس الليان ، وكذا أعمال التطوير بإمتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية بمدينة الشهداء ، وتم التنبية على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الآداء والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

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