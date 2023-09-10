ننشر تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الذكية الخضراء بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.

حيث تناول الاجتماع اختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة" والتي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري، حيث تم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونان الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذان المكونان، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حد، لعرضهم على اللجنة العليا للمبادرة.

وأكدت عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاحا كبيرا في مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئي، وتحقيقا للرؤية التنموية مصر 2030، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيلا مشرفا بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.

وتابعت عوض، الأعمال الجارية وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والإسراع بها وذلك نظرا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضا الموقف التنفيذي لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادا لتشغيله بحيث يتم تحويلها مبنى ديوان عام المحافظة.