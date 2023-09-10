زلزال المغرب.. حينما تحولت البيوت إلى قبور دفنت قاطنيها (فيديو وصور)

20 ثانية فقط؛ كانت كفيلة بإحداث دمار صُنف إنه الأعنف في تاريخ المغرب من أكثر من قرن؛ إنه زلزال مراكش تلك الفاجعة التي استفاق عليها الآلاف من سكان 9 مناطق في الساعات الأخيرة من ليلة الجمعة 8 سبتمبر 2023.



في التفاصيل، عقارب الساعة كانت تُشير إلى الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة بتوقيت المغرب؛ شعر سكان 9 مناطق هي: "الحوز وتارودانت - شيشاوة - رزازات - مراكش - أزيلال- أغادير- الدار البيضاء"، بهزة أرضية عنيفة سجلها المعهد الوطني للجيوفيزياء في البلاد بقوة 7 ريختر. دقائق معدودة، وتحول الليل الهادئ بتلك المناطق الجبلية والأثرية ذات البناء البسيط؛ لصُراخ وعويل بعد أن زلزلت الأرض من تحت الأقدام وتهدمت البنايات فوق رؤوس قاطنيها.

زلزال المغرب



لحظات قاسية للغاية عاشها سكان المناطق الـ 9 بعد أن تحول سكون ليلتهم؛ إلى هول عظيم؛ فالهرج والمرج ضرب المدن الهادئة وبات لا شيء يعلو فوق أصوات الصراغ والعول؛ مُستغيثون من أهوال زلزال مُفجع ضرب بلادهم الآمنة وبات التخبط سيد الموفق، وملأت الشوارع والطرقات بمئات المواطنون بعد أن فروا هاربين من مضاجعهم الآمن التي تحولت في ثوان معدودة لـ مقابر دفنت قاطنيها؛ وباتت رائة الموت تفوح من تحت الأنقاض.

آخر إحصائيات زلزال المغرب

تلك الـ 20 ثانية التي لم يشهدها المغرب منذ 1960، خلف نحو 1305 قتيل و1832 مصابًا بينهم 721 في حالة خطيرة. حسب آخر تحديث لحصيلة المتضررين من الزلزال ذكرتها وزارة الداخلية المغربية مساء السبت 9 سبتمبر 2023.

زلزال المغرب والمباني الأثرية



وحتى الآن لم تُعلن الجهات المسؤولة المغربية عن حصر للمباني الأثرية التي تضررت من الزلزال أو المنازل التي سويتب بالأرض إثر الزلزال المفجع؛ ولكن في مدينة كراكش تعرض مسجد الكتبية الشهير لأضرار لم يتكشف عن حجمها حتى الآن؛ وبه مئذنتها يبلغ ارتفاعهما نحو الـ 69 مترًا ويعرف بـاسم سقف مراكش؛ يأتي ذلك إلى جانب تداول صورًا تظهر تضرر الأسوار الحمراء الشهيرة المحيطة بمدينة مراكش القديمة المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

زلزال المغرب

الصليب الأحمر الدولي لـ البوابة نيوز: زلزال المغرب كارثي وعرضنا مليون دولار للمُساعدة



في السياق ذاته، قالت مي الصايغ مسؤولة الإعلام والتواصل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث خاص لـ "البوابة نيوز" تعليقًا على جهود الصليب الأحمر لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب: إن الهلال الأحمر المغربي لا يزال يقوم بالتعاون مع السلطات المحلية المغربية بجهود مُكثفة وقاسية لغاية لتقديم جهود الإغاثة للمتضررين من زلزال مراكش.

زلزال المغرب



وأضافت "الصايغ" لـ "البوابة نيوز": إن الهلال الأحمر المغربي كان على رأس الأحداث منذ الساعات الأولى لزلزال المغرب، مُقدمًا الدعم للناجين ومساعدًا أساسيًا في مُحاولات إنقاذ الضحايا والعالقين تحت الأنقاض، محاولين تقديم سبل العيش الكريم للناجين من الزلزال وتقديم خدمات الإسعاف الأولية ونقل الجرحى والمصابين للمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية.



ووصفت "الصايغ" الزلزال الذي ضرب عدة مناطق متفرقة في المغرب بـ "الكارثة"؛ مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية للهلال الأحمر المغربي ليست قادرة بمفردها على تقديم كل الدعم الكافِ للمتضررين من الزلزل في الـ 9 مناطق خُصوصًا وأن الزلزال وقع بمناطق نائية وجبلية وتقطعت سُبل الوصول لتقديم الإغاثة للناجين.



وأوضحت أن جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي، سارعت بالتواصل مع جمعية الهلال الأحمر المغربي للوقوف على حاجتها وتحديد أليات إمكانية تقديم المساعدة لـ ضحايا زلزال المغرب، وأكدت "الصايغ" أن الصليب الأحمر الدولي أخبر الهلال الأحمر المغربي بإمكانية دهمهم بـ مليون دولار أمريكي عبر صندوق الإستجابة للكوارث لدعم جهودهم المتعددة في زلزال مراكش؛ إلا أن الهلال الأحمر المغربي لم يوافق حتى الآن على أموال الطوارئ وأكدت أن الحكومة المغربية هي التي تُقوم بجهود الدعم جراء فاجعة الزلزال.