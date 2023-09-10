أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية ، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية احيانا على مناطق من السواحل الغربية على السلوم ومطروح على فترات متقطعة .

و نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري39 للعظمى والصغرى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري25 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .