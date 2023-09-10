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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق اسم الدكتور أشرف زكي على مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 39

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أعلن مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية، إقامة مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين، والذى يعتبر أقدم مهرجان فى مصر، حيث يحتفل المعهد بمرور ٤٠ عاما على تأسيس هذا المهرجان.

تقدم للمشاهدة عدد ٥٩ عرضا مسرحيا على مرحلتين، وقد تم تصعيد ٨ عروض للتنافس، بالإضافة إلى ٦ عروض شرفية لتعرض على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وقد قرر المعهد العالي للفنون المسرحية إطلاق اسم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على هذه الدورة، نظرا لتاريخه الفنى الطويل وعطاءه سواء فى فترة رئاسته للأكاديمية أو بعدها حيث ظل داعماً لكل فعاليات المعهد العالى للفنون المسرحية

وسيقام المهرجان فى الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت اشراف الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير المهرجان محمد فريد.

أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية مهرجان المسرح العربي مرور ٤٠ عاما على تأسيس هذا المهرجان غادة جبارة اشرف زكى
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