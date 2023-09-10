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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

سيد درويش
سيد درويش
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة فنية احتفالا بمئوية الموسيقار سيد درويش، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 13 سبتمبر الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وتستضيف كل من حفيد فنان الشعب محمد درويش، والدكتورة رانيا يحيى، بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، وتديرها الشاعرة عزة عيسى، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش.

يدور الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربى، كما يستعرض عدد من أعماله التى كانت سببا هاما ورئيسيا فى تغيير شكل الطرب.

المعروف ان خالد الذكر سيد درويش توفي في 10 سبتمبر 1923 ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

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