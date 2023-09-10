زلزال جديد يضرب مراكش المغربية

كشفت السلطات المغربية عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة مراكش.

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق جراء الزلزال الذي ضرب المغرب وأودى بحياةالعديد من الأشخاص.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأممالمتحدة.

وبحسب البيان، أعرب الأمين العام عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات الصعبة. ويقدم خالص تعازيهلأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الحكومة المغربية في جهودها لمساعدة السكان المتضررين.