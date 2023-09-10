"مستقبل وطن": كلمة الرئيس بالجلسة الختامية لقمة العشرين روشتة للتعامل مع التحديات الراهنة

قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، جاءت جامعة وكاشفة لحجم التحديات التى تُحاك بالدول الكبرى والدول النامية، وهذا يعكس رؤية مصر لحجم التحديات وكيفية التعامل معها من خلال رؤى وأفكار ومقترحات.

وأشار شعبان، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت لعدد من الموضوعات الهامة أبرزها، كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية، التحول التكنولوجى، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، وسد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة.

وتابع عبد اللطيف:" وهذا يعنى رؤية الدولة المصرية لعدد من القضايا المحورية الهامة التى تشغل جميع دول العالم و دور مصر المحوري فى دعم وتعزيز التحول التكنولوجي فى مختلف القطاعات، وتطرق الرئيس خلال كلمته إلى الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.

وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس كشفت حجم التحديات وبمثابة روشتة لمعالجة العديد من التحديات التي يمر بها العالم أجمع والدول النامية فى القلب منها، مؤكدا حجم الدول المصرية فى التعامل مع هذه الملفات على وجه التحديد وخاصة أن مصر لها تجربة رائدة فى التغلب على التحديات فى وقت حرج، وتغلبت على هذه التحديات وتم ولا يزال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي لم نشهدها على مدار عصور كاملة فى سنوات قليلة.