تصفيات يورو 2024.. منتخب أوكرانيا يفرض التعادل على إنجلترا

فرض منتخب أوكرانيا، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على منتخب إنجلترا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مونيسيبال بمدينة روكلو البولندية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

حل المنتخب الإنجليزي، ضيفًا على نظيره الأوكراني، وفشل في تحقيق الفوز على لأول مرة في تصفيات يورو 2024، بعدما كان منتخب أوكرانيا خصمًا قويًا في مواجهة الليلة.

افتتح أوليكساندر زينتشينكو ظهير أرسنال الإنجليزي، التهديف في المباراة لصالح أوكرانيا في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل كايل والكر لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 41 من صناعة هاري كين.

وأحرز والكر أول أهدافه في مسيرته مع منتخب بلاده، وذلك بعد خوضه 77 مباراة، وذلك بالهدف الذي سجله اليوم.

بهذه النتيجة، رفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط إلى 13 على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024، فيما حصد منتخب أوكرانيا النقطة السابعة محتلًا وصافة الترتيب، قبل خوض منتخب إيطاليا مواجهة أمام مقدونيا الشمالية، وهو يحتل المركز الثالث بـ3 نقاط.