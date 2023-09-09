الأعنف منذ قرن.. تضامن عربي ودولي مع المغرب عقب الزلزال المُدمر

مئات القتلى والجرحى.. والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة يُعربان عن استعدادهما لتقديم الدعم

رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوى لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال

قدمت دول عربية وغربية تعازيها إلى المغرب فى ضحايا الزلزال المدمر، الذى أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمفقودين، بينما أعرب الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة عن استعدادهما لتقديم الدعم.

وضرب زلزال مساء أمس الجمعة، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، جنوب غرب مراكش، بأقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية المغربية.

ووصف المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء الزلزال بأنه الأعنف منذ قرن، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومتر ومركزه جبال الأطلس، ولم يحدث مثله فى المملكة منذ عام 1900.

تضامن عربى

وأعربت مصر عن خالص تعازيها للمغرب فى ضحايا الزلزال، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة حكومة وشعبًا فى مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع.

كما أعربت السعودية عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال التى ضرب هذه البلاد، مؤكدة على وقوفها وتضامنها إلى جانب المغرب.

وقدم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه إلى المغرب، معربا عن تضامن بلاده مع الرباط فى هذه الأوقات الصعبة، ووجه بتسيير جسر جوى لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال.

كما قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، تعازيه فى ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية لملك المغرب أعرب بها عن خالص التعازى لشعب المغرب وأسر الضحايا.

ومن جهتها، قدمت الخارجية الأردنية تعازيها إلى المغرب، معلنة تضامنها مع الرباط فى مصابها الأليم.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعازيه للمغرب وتضامنه الكامل مع أسر ضحايا الزلزال.

تضامن دولى

وقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب المغربى فى ضحايا الزلزال، مؤكدا أن أنقرة تقف إلى جانب المملكة المغربية بكل الوسائل الممكنة.

وأبدى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى تعاطفه مع ضحايا زلزال المغرب، قائلًا: «حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال فى المغرب».

وقدم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، تعزية فى ضحايا الزلزال، معربا عن تضامن بلاده مع المغرب خلال هذه الفترة المأساوية.

ووجه المستشار الألمانى أولاف شولتز، التعازى إلى أقارب ضحايا زلزال المغرب، قائلًا إن الأنباء الصادرة من هناك مروعة.

كما قدم وزير الخارجية السويدى توبياس بيلستروم، خالص التعازى لجميع ضحايا الزلزال ولأسرهم فى المغرب.

وفى إسبانيا، قال رئيس الوزارء بيدرو سانشيز، إن بلاده تقف إلى جانب ضحايا الزلزال، مقدما تعازيه إلى الشعب المغربى.

من جهتها، أعلنت السفارة الفرنسية فى المغرب أنها فتحت وحدة استجابة للطوارئ، معربة عن تضامنها مع الرباط.

وأعربت السفارة الأمريكية بالمغرب عن خالص التعازى لضحايا الزلزال، قائلة إنها تتابع الوضع عن كثب داعية مواطنيها إلى توخى الحذر.

كما قدم رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكى تعازيه إلى ملك المغرب ولأسر ضحايا الزلزال.

عرض المساعدة

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبى على أهبة الاستعداد لدعم مملكة المغرب فى اللحظات الصعبة التى تمر بها بعد وقوع الزلزال.

بينما أفاد مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لتقديم مساعدات للمغرب.

وقالت الأمم المتحدة، إنها على استعداد لدعم المغرب فى جهوده لمساعدة متضررى الزلزال.

من جهته، أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالاستعداد لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة للمغرب.

وقدمت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» تعازيها إلى المغرب، مؤكدةً تضامنها مع المملكة لمواجهة أضرار الزلزال، لا سيما ترميم الآثار التى تضررت فى بعض المدن التاريخية.