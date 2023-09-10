حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.