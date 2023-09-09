زمالك 2008 يهزم القناة برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على القناة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

سجل رباعية الزمالك اللاعب محمد حمد في الدقائق، 14 و 45 من الشوط الأول، و 5 و 25 للشوط الثاني .

وقدم لاعبو الزمالك أداء فنيا متميزا على مدار الشوطين، حيث استطاعوا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، وبعدها أدرك القناة التعادل، قبل أن يعود الأبيض بقوة ويتم تسجيل ثلاثة أهداف، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقود فريق الزمالك 2008: محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا، ماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد عامل مهمات.