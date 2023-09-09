مجمعات زراعية ووحدات بيطرية تدخل الخدمة قريبا ضمن "حياة كريمة" بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، التهنئة لأبناء المحافظة وفلاحيها من بناة الوطن، بمناسبة عيد الفلاح الحادى و السبعين، مؤكدا دعم و مساندة الدولة للفلاح المصرى وسعى الأجهزة التنفيذية، للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى والوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات.

أشار محافظ المنيا إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.



وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا اليوم السبت الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتى عطف حيدر و صفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين .





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