وزير خارجية الهند: بيان قمة العشرين يضم خطة لتسريع أهداف التنمية المستدامة

قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار، اليوم السبت، إن "بيان قمة العشرين يضم خطة لتسريع أهداف التنمية المستدامة".

وذكر جيشانكار في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته صحيفة (إنديا تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني "أن مجموعة العشرين أدركت الحاجة لنظام عالمي عقب جائحة كورونا يختلف تماما عن النظام الذي سبقه".

وشدد وزير خارجية الهند على أن مجموعة العشرين لعبت دورًا رئيسيًا لإعداد الهند للتعامل مع العالم بشكل فعال.

وأضاف جيشانكار أن "إعلان دلهي يتضمن خطة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقال رئيس وزراء الهند خلال الجلسة الثانية لقمة العشرين " لقد تلقيت أخبارا جيدة، وبفضل العمل الشاق الذي قام به فريقنا، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، واقتراحي هو اعتماد الإعلان بأسرع وقت، وبهذه المناسبة، أهنئ الخبراء الذين عملوا بجد من أجل ذلك وجعلوه ممكنا".

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء 30 دولة وتستمر حتى يوم غد الأحد.