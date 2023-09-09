اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا للطائرة تقرر الوقوف دقيقة حدادا تضامنا مع الشعب المغربي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال، بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي، الوقوف دقيقة حداد في مباريات الدور ربع النهائي، حدادا على وفيات الشعب المغربي، بعد الزلزال المدمر صباح اليوم السبت.

وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، إلى 632 قتيلا و329 مصابا، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

ويقام اليوم السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري .

وقد جاءت مواعيد المباريات كالتالي:-

- منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب رواندا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الكاميرون في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

- منتخب ليبيا يواجه نظيره منتخب تشاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر يواجه نظيره منتخب المغرب في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقد تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ في دور الـ 16.

وكان تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف”

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

وكان قد اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر ، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.