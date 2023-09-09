رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بالمتحف المصري الكبير اليوم، الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير، لشرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%، كما تفقد الدكتور مدبولي أعمال إعادة الشئ لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيداً لإفتتاح المتحف المصري الكبير.

في هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي منها بنسبة ٢٣.٥% ويجري حالياً تجميع وتجهيز 4 ماكينات حفر نفقي، لافتا إلى أنه تم نزول ماكينتين من بئر النزول قريباً من محطة حدائق الأشجار، وجار تجهيز ماكينتين للنزول من محطة الأهرامات، كما تم تصنيع الحلقات الخرسانية للنفق؛ تمهيداً للبدء في أعمال الحفر النفقي.

وقال وزير النقل: يعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

وأوضح وزير النقل أيضا أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية يجري حالياً دراسة مد الخط جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

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