جمال بيومي: مصر صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر صارت من اكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية، موضحًا: "كل هذه البعثات تنفق مئات من الدولارات على إقامتها في مصر، كل هذا يعبر عن أن مصر حاضر دائما ويقدرها قادة العالم".

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية ، اليوم السبت، أن مصر في قمة مجموعة العشرين تمثل أفريقيا والعالم العربي والدول النامية، وكل هذه أوجه متعددة للدبلوماسية المصرية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ العلاقات بين مصر والهند خاصة وقوية وتجدد هذه العلاقات في زيارات متبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي.

وأكد أن مصر ملتزمة قانونيا مع أفريقيا والدول العربية وأوروبا بمحاربة كل أشكال الجريمة مثل الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير المشروعة ولها سمعة طيبة للغاية في هذه الملفات، ورغم ان مصر لديها 9 ملايين أجنبي لم تكن أبدا معبرا للهجرة غير المشروعة.

https://www.youtube.com/watch?v=s8-qqyxNrds

