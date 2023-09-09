تايمز أوف إنديا: زعماء العشرين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

يتجه زعماء دول مجموعة العشرين نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا بعد محادثات استمرت إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة نيودلهي ويلوح في الأفق تحقيق انفراجة بشأن القضايا الخلافية ومن ثم الإعلان عن البيان الختامي، وفقًا لما كشفته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وذكرت الصحيفة في سياق نبأ عاجل نشرته عبر موقعها الالكتروني أنه بعد أيام من المفاوضات المكثفة بين المشاركين في قمة العشرين، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم السبت في العاصمة نيودلهي وتستمر لمدة يومين بمشاركة العديد من زعماء وقادة العالم، تم توزيع فقرة منقحة حول الصراع الروسي الأوكراني، والتي قيل إنها وجدت استحسانًا بين أعضاء مجموعة العشرين.

وباستثناء أي خلل في اللحظة الأخيرة، فإن التوصل إلى تفاهم بشأن هذه القضية من شأنه أن يمهد الطريق لإصدار بيان مشترك في نهاية قمة الزعماء، وهذا من شأنه أن يشكل انتصارًا كبيرًا لرئاسة الهند للقمة.. بحسب الصحيفة.

وأوضحت "تايمز أوف إنديا" أن لغة الحرب على أوكرانيا هي نقطة الخلاف الرئيسية بين دول مجموعة السبع وروسيا والصين؛ حيث يريد الغرب أن يتضمن النص إدانة قوية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي كان يقاومه الجانب الآخر بشدة وعلى رأسهم روسيا والصين.

وقالت مصادر للصحيفة إن المحادثات على مستوى الخبراء استمرت طوال يوم أمس الجمعة، ولكن لم يتم تحقيق نوع من الانفراجة إلا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، والآن أصبح الأمر بحاجة إلى اعتماد القادة والزعماء في مسودة البيان، قبل الإعلان عن النسخة النهائية.