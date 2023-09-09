حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا، وسط حضور للمقربين والأصدقاء للمشاركة معها فى الاحتفال، حيث بلغت من العمر ٤ أعوام.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره تجمعها بابنتها من حفل عيد الميلاد.

وعلقت على الصورة: "من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم، وكأنى بتولد من جديد، من أعظم نعم ربنا عليا ألف حمد وألف شكر".

واختتمت فى رسالة لها: "ربنا يحفظك يا بنتى وأشوفك أسعد الناس، ربنا يرزق كل مشتاق ويحفظ كل الأبناء، أماليا ٤ سنين".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل سره الباتع بطولة أحمد السعدنى، حنان مطاوع، أحمد فهمى، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.

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