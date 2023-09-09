كولر يعقد محاضرة بالفيديو لتجهز لاعبي الأهلي للسوبر الأفريقي

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم.

تشهد المحاضرة الفنية دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجزائري قبل مواجهة الجمعة القادم.

يخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للفحص الطبي قبل مران اليوم للوقوف علي حالته وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني مدافع الأهلي من الإجهاد العضلي حيث غاب عن ودية معسكر النمسا مؤخرا وينتظر كولر تقرير طبي لحسم موقفه من إعلان جاهزيته للتواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم.

ينتظم رباعي المنتخب الوطني الأول في مران الأهلي اليوم السبت استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة القادم.

وتشهد تدريبات الأهلي اليوم مشاركة الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية بعد خروجهم من معسكر المنتخب واعلان غيابهم عن ودية تونس.