السيسي: نتطلع لخروج قمة العشرين برسالة قوية لتحقيق آمال شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا"،حسبما أفادت فضائية اكسترانيوز في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتتاحية لقمة العشرين: "أتوجه بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر"، كما أعرب عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي لقمة العشرين.

وتابع رئيس الجمهورية: "تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورًا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف".