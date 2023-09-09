مصر تعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

أعربت مصر عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، إنها تعرب عن «خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة».

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيقة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المُصابين.