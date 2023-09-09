جيهان الحسيني.. أول امرأة مصرية تعين في منصب المدعي العام في بريطانيا

أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة عن تهنئته للمصرية جيهان الحسيني لتعيينها بمنصب المدعي العام ببريطانيا، لتصبح بذلك أول مصرية تتبوأ هذا المنصب الرفيع.



وقالت مرڤت خليل رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة إن دراسة القانون والدخول في السلك القضائي من أصعب الدراسات وادق مجالات العمل ويحتاج الكثير من الوقت والجود والمثابرة.

وأشارت «خليل» أن چيهان الحسيني حصلت على العديد من الشهادات لتصل إلى هذا المنصب الرفيع.

وأوضحت «خليل» بأن العمل الجيد والاتقان والمثابرة والسمعة الطيبة والخبرة هم كانوا العوامل الأساسية التي ساعدت چيهان أن تتولى مثل ذلك المنصب.

وقال «خليل»: "شرف للمصريين بالمملكة المتحدة والمصريات بصفة خاصة أن يكون بيننا مثل هذا النموذج المشرف، وفي الحقيقة أحب أن أنوه إن هذه الاختبارات تكون اختبارات غاية في الصعوبة والذين ينجحون فيها يعتبروا من الصفوه".



وحصلت «الحسيني» على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز.

