وزيرة الثقافة تكرم أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح التجريبي

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الثلاثين، وهم: المخرج المسرحي عصام السيد "رئيسا"، وعضوية كلا من: أحمد كمال من "مصر"، وجهاد سعد من "سوريا"، وعز الدين بونيت من "المغرب"، وجيلز فورمان من "إنجلترا"، وأسيموي ديبوراه كاوي من "أوغندا"، ورالوكا رادوليسكو من "رومانيا"، تقديرا لنزاهة اللجنة وشفافيتها في اختيار العروض الفائزة.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي مدير المهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان.

قدمت الحفل الفنانة نورهان، والذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض قصير للفنان محمود حميدة، تدور أحداثه حول التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام.

يشارك في العرض الفنانون: تامر ضيائي، وسارة عادل، وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي، ورينا أندراوس، وفتحي إسماعيل، ومريم عبدالشهيد، وميسون حسين، وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

كما أقيمت فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة 19 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم العربية والأجنبية والإفريقية، وقد كرم خلال حفل الافتتاح 9 رموز إبداعية تقديرا لمشوارهم المسرحي والتجريبي في المسرح العربي.