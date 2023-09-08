كامل الوزير: تدشين 8 مصانع للنقل ونحتاج متخصصين وفنيين .. فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر تستهدف إنشاء جامعة للنقل؛ لأنه علم يحتاج التدريس والتخصص الأكاديمي، خاصة وأن النقل ليس له تخصص في كليات الهندسة حاليا.

وقال الفريق كامل الوزير، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد إن الطالب المتخرج في كلية النقل سيكون مهندس نقل بالـ(مطارات، موانئ، قطارات)، منوها أنها ستخرج للنور في الوقت القريب.

وتابع : الدولة تدشن 8 مصانع للنقل وتحتاج متخصصين ومهنيين وفنيين، وفق اختبارات على أعلى مستوى ومهارات وكفاءة ذات جودة عالية.

وبشأن قيادة القطارات، أضاف كامل الوزير: قائد القطار يحتاج الاتزان النفسي والثبات الانفعالي؛ لمواجهة المفاجآت وهذا يحتاج دخول المتقدم للوظيفة اختبارا نفسيا على أعلى مستوى، مشددا على أن ذلك يحدث في الوظائف الجديدة بالسكة الحديد؛ لاستهداف تراجع نسب حوادث القطارات، والخطأ البشري المحدود متواجد على أرض الواضع، ونحاول تقليل الأخطاء والحوادث قدر الإمكان.

واستكمل: «أنا مع ثورة 25 يناير لكننا ضد الفوضى التي أدت لسرقة 600 كم سكة حديد على خط (أبو طرطور – سفاجا –الواحات).

وبشأن توطين الصناعة في السكك الحديد، اختتم: مصر تصنع وسائل السكك الحديد في مجالات (التحويلات والمفاتيح، قطع غيار ومكونات السكك الحديد، دواخل القطارات والمترو بالكامل، أنظمة الوحدات المتحركة والاتصالات والتحكم، إنتاج عربات المترو والقطارات، تصنيع قضبان السكك الحديد، الصلب لنقل المراكب).