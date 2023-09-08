الخارجية الروسية تُدين الهجمات الإرهابية في مالي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن إدانة بلادها للهجمات الإرهابية الأخيرة في مالي، وتحذيرها من تصعيد هذا الوضع في منطقة الساحل والصحراء بأكملها.

وقالت زاخاروفا - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "إن روسيا صُدمت من الجرائم الأخيرة التي ارتكبها المتطرفون ضد السكان المدنيين في مالي".

وأضافت أن مثل هذه الهجمات الإجرامية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع ليس فقط في ذلك البلد، ولكن أيضا في منطقة الساحل والصحراء بأكملها، التي تمر بفترة صعبة في تطورها التاريخي"، مُشددة على إدانة موسكو بشدة للنشاط الدموي للإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الإرهابية في مالي أسفرت عن مقتل 49 مدنيا و15 جنديا أمس /الخميس/، واستهدفت إحدى الهجمات سفينة ركاب في نهر النيجر، وحال الرد السريع من جانب القوات المالية دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

يُشار إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء هو أحد التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي التي تعد ركائز للتكامل في القارة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أفريقيا، وقد تم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 1998 في طرابلس الليبية، ويتكون من 25 دولة أفريقية متاخمة للصحراء الكبرى أو لمنطقة الساحل.