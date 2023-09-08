رفع كفاءة طرق وشوارع سمالوط ضمن خطة الرصف بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية جهودها في متابعة تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

فى هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عدداً من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك للوقوف علي أعمال تهيئة الشوارع ورفع الاشغالات بها تمهيداً للبدء في عملية الرصف ووضع خطة زمنية لإتمام الأعمال في الوقت المحدد حيث شملت الجولة (شارع المحطة - شارع مسجد أبو خضر- شارع السلام - شارع القذافي - شارع سور مدرسة الزراعة - شارع امتداد المدارس - شارع الشريف) وتفرعاتها بأحياء شمال وشرق المدينة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز وسنترال سمالوط والجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع قبل بدء الرصف وتركيب بلاط انترلوك لمتفرعات الشوارع.

وقال رئيس المركز إن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم، مشيراً إلى أن مدينة سمالوط تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة .