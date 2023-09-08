إحباط تهريب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طيران الخطوط العربية القادمة من برجامو ، تم ضبط 26 شريط بها أقراص مخدرة مخبأة بين طيات الملابس الخاصة براكب مصرى الجنسية.

قرر مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي .