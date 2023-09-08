السيسي يشارك في "قمة العشرين" تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهند.. ورئيس الإمارات وسلطان عمان أبرز المدعوين للقمة العالمية.. وهذه أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية - الهندية

على رأس وفد رفيع المستوى، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد السبت، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى، وتأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، ضمن قائمة لأبرز المدعوين لقمة العشرين، بجانب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تتسم العلاقات المصرية الهندية بالقوة والشراكة من أجل التنمية، كما تزداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يوم بعد يوم.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تاتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك

مصر والهند.. 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار العاصمة الهندية، مطلع العام الجاري، حيث احتفلت الهند في يناير الماضي بالذكرى الـ 74 لاستقلالها، حيث جاءت الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، وجرى تكريم الرئيس السيسي كضيف رئيسي ضمن احتفالات استقلال الهند.

ويكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والهند عن عمق العلاقات بين البلدين، كما تعد الهند من أهم المستثمرين في مصر، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022 نحو 7.26 مليارات دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021؛ بما يعني 3.52 مليارات دولار حجم صادرات مصر إلى الهند، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليارات دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021. سجّل كل من الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.

و نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد خلاله ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، بالتزامن مع مرور 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث كما بلغ عدد الشركات الهندية في مصر أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليارات دولار في مجالات عديدة، وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وجاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.

وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية فهناك العديد من المؤشرات والبيانات التي توضح سعي البلدين لتعزيز التعاون، ومن أبرزها: