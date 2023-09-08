هاني العتال يعلن ترشحه على منصب نائب الرئيس في انتخابات الزمالك

أعلن هاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ترشحه في انتخابات النادي القادمة، على منصب نائب رئيس النادي.

وقال العتال في بيان رسمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «في ظل العلاقة الأبدية التي تربطني بالزمالك، أكبر قلاع الرياضة المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كواجب وتكليف من الأعضاء بعد مطالبتى ،بالترشح وهو أمر لا يمكن رفضه، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه نادينا العظيم على كافة الأصعدةالاجتماعية والرياضية والإنشائية ورغبة أعضاء النادى في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية في مهمة -شاقة وصعبة تحتاج إلى رجال زمالكوية يملكون القدرة على كسر أسوار المستحيل بالعمل الجاد».

وأضاف: «الأزمات التي يعيشها النادى تحتاج إلى عقول مستنيرة قادرة على البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادي، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح والتحدى . لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والإنجازات، ولابد من السير بـ"أقصى سرعة" بوقود "العمل"، لتحقيق طموحات أعضاء وجماهيرالزمالك».

واختتم: «سوف أتقدم في الأيام القليلة المقبلة بكشف حساب عما قدمته لنادى الزمالك وما أتمنى تحقيقه في البرنامج الانتخابي.. دام الزمالك قلعة رياضية شامخة.. شمسها لا تغرب .. ودامت».