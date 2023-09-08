ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35236 طن تشمل: 4825 طن علف بنجر و13517 طن كلينكر و4099 طن رمل و5264 طن يوريا و7531 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36906 طن تشمل: 7000 طن سكر و9552 طن خردة و10450 طن قمح و4986 طن حديد و2052 طن ذرة و200 طن زيت طعام و2666 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18260 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246531 طنا ، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5803 شاحنة.