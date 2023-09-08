"ابدأ الوطنية" قلعة جديدة من قلاع التعليم الفني في دمياط

أعلن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن أن مدارس "ابدأ الوطنية" تدعو طلابها للتقدم للمقابلة في مكتبة دمياط العامة، حيث أن مدارس"ابدا الوطنية" قلعة جديدة من قلاع التعليم الفني في دمياط قلعة صناعات مصر.

وتدعو شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات طلاب دمياط الذين قدموا للالتحاق بها علي الموقع الاليكتروني وتم التواصل معهم للتقدم للمقابلة في مكتبة دمياط العامة يوم الاثنين 9/11 بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، كما تدعو الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم الاليكتروني أو لم يتم التواصل معهم يوم الثلاثاء 9/12 علما بأن مازال موقع وزارة التربية والتعليم يتقبل طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس ابدا الوطنية.

يذكر أن شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS، والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفي المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل.

وفي هذا الإطار تم البدء في تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية بدمياط وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.