ترامب: الأمير هارى وميجان كانا "غير محترمين" مع الملكة إليزابيث

كشف دونالد ترامب عن رغبته في المنافسة مع ميجان ماركل بسبب كيفية تعاملها المزعوم مع الملكة إليزابيث الثانية المتوفاة أثناء فترتها في العائلة المالكة البريطانية.

في حديثه مع مضيف الراديو هيو هيويت على برنامج The Hugh Hewitt Show في 6 سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي السابق أن دوق ودوقة ساسكس كانا "غير محترمين" تجاه الملكة عندما قرروا التنازل عن أدوارهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة العاملين في عام 2020.وفقا لصحيفة الاندبندنت.

قال: "لم يعجبني الأسلوب الذي تعاملت به مع الملكة. لقد عاملوها بعدم احترام كبير ولم يعجبني ذلك".

والتقى ترامب بالملكة إليزابيث خلال زيارته الدولية لمدة ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة في يونيو 2019.

ولفت ترامب أنه أصبح ودودًا جدًا مع الملكة، التي كانت في سن 93 في ذلك الوقت، واستغل الفرصة لانتقاد منافسه الديمقراطي، الرئيس جو بايدن.

وقال: "الملكة اليزابيث كانت امرأة رائعة .. لقد كانت ذكية للغاية ومنتبهة لما يحدث حولها بنسبة 100%.. الامر يختلف كثيرا عندما تشاهد بايدن الفاشل .. يجعلك تفكر ان الاثنان يأتيان من كوكب مختلف"

وقد تحدث دونالد ترامب عن ما يقوم به دوق ودوقة ساسكس، وربما كان يشير إلى الاتهامات الصادمة التي قدمها الزوجان حول العائلة المالكة في مذكرات الأمير هاري بعنوان "Spare" وسلسلة الوثائقي الستية "هاري وميجان" على نيتفليكس.

وقال: "أعتقد أن الوضع غير جيد بالفعل بالنسبة للثنائي، ولكني لم أكن أعلم أنهما لا يحبانني. ذكره لي أحدهم أنه قد يكون ذلك ممكنًا. لن يكونوا الوحيدين".

وأضاف: "إذا كنتم ترغبون في ترتيب ذلك، دعونا نقوم بذلك. سأكون سعيدًا بالمناظرة معها".

ليس هذا هو المرة الأولى التي يعبر فيها ترامب عن آرائه السلبية حول ميجان ماركل. وفي الأوقات الأخيرة، أكد مرة أخرى أن ميجان كانت "غير محترمة جدًا" تجاه الملكة خلال مقابلة مع قناة جي بي نيوز مع نايجل فاراج في مايو.

وقال: "أعتقد أنها [ميجان] كانت غير محترمة تجاه الملكة. كيف يمكنك أن تكونين غير محترمة للملكة؟"