العثور علي جثة شاب مقتول داخل توك توك بطريق عزبة خلوصي بالفيوم

عثر أهالي عزبة خلوصي التابعة لمركز شرطة طامية على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر داخل التوك توك الخاص به مقتول بطريق الشركة عند عزبة خلوصي وبه عدة طعنات أدت لمصرعه في الحال.



وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل توكتوك مقتول بطريق الشركة عند عزبة خلوصي في ظروف غامضة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد هاني تعليب مدير مباحث المركز والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث المركز والرائد أحمد الصوفي رئيس المباحث الي مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل الشاب في العقد الثاني من العمر داخل التوكتوك.



وتكثف رجال المباحث المركز التحريات لحل غموض مقتل سائق التوكتوك وتفريغ الكاميرات المؤدية لطريق الشركة عند عزبة خلوصي لمعرفة الجناة والقبض عليهما.



وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة الواقعة علي الطبيعه وصرحت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بسرعة القبض على الجناة وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي لكيفيه وفاة وأسباب وفاتة وساعة.