برلماني أوروبي يزور بطريركية الروم الأرثوذكس من أجل السلام

زار مقر البطريركية الأورشليمية كريستيان تيرهيش عضو البرلمان الأوروبي حيث كان بإستقباله البابا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأورثوذكس الاورشليمية.

وتحدثوا خلال اللقاء عن عمل ودور البطريركية باعتبارها أقدم مؤسسة كنسية في الأرض المقدسة وتطرق لعدة مواضيع أهمها أعمال العنف ضد المسيحيين وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في الأرض المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط، وأجاب على أسئلة السيد كريستيان تيرهيش.

كما وأكد تيرهيش الأهمية القصوى للاستثمار في النظم والمؤسسات التعليمية باعتبارها أحد أفضل السبل لغرس قيم التسامح واحترام الآخر.

وأبدى تيرهيش اهتمامًا بآراء البطريرك كيريوس هذه وتعهد بنقلها إلى الاتحاد الأوروبي، ثم توجه لكنيسة القيامة لزيارة المقدسات.



