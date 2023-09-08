ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

برلماني أوروبي يزور بطريركية الروم الأرثوذكس من أجل السلام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار مقر البطريركية الأورشليمية  كريستيان تيرهيش عضو البرلمان الأوروبي حيث كان بإستقباله البابا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأورثوذكس الاورشليمية.

 وتحدثوا خلال اللقاء عن عمل ودور البطريركية باعتبارها أقدم مؤسسة كنسية في الأرض المقدسة وتطرق لعدة مواضيع أهمها أعمال العنف ضد المسيحيين وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في الأرض المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط، وأجاب على أسئلة السيد كريستيان تيرهيش.

كما وأكد  تيرهيش  الأهمية القصوى للاستثمار في النظم والمؤسسات التعليمية باعتبارها أحد أفضل السبل لغرس قيم التسامح واحترام الآخر.

وأبدى  تيرهيش اهتمامًا بآراء البطريرك كيريوس هذه وتعهد بنقلها إلى الاتحاد الأوروبي، ثم توجه لكنيسة القيامة لزيارة المقدسات.


 

لبطريركية الأورشليمية كريستيان تيرهيش البرلمان الأوروبي البابا كيريوس كيريوس بطريرك الروم الأورثوذكس
ads