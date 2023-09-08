5 فئات ممنوعة من الإفراط في تناول حلاوة المولد

مع اقتراب المولد النبوي يسارع الكثيرون لشراء حلوى المولد النبوي وهي من التقاليد المصرية الشهيرة تناول حلوى مولد النبي في مثل هذه الأيام فعلى الرغم من احتواء المكسرات التي تصنع منها الحلوى على فوائد عديدة الا ان كمية السكر والجلوتين المصنعة بها قد تكون ضارة للغاية في زيادة الوزن .

لذا يجب عدم الإكثار منها وتناولها بقدر يتناسب مع سعراتك الحرارية وشراء حلوى المولد النبوي عادة سنوية لدى المصريين وتوارثتها الأجيال على مدار مئات السنين لتصبح سمة مميزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويحتفل به المصريون على طريقتهم الخاصة من خلال شراء أنواع مختلفة من الحلويات وذلك منذ بداية سبتمبر ويحرص عدد كبير من المسلمين على شراء تلك الحلوى تزامنا مع المولد النبوي الشريف ولكن هناك بعض الفئات ينبغي عليهم تجنب تناولها وعدم الإفراط في تناولها لتجنب المخاطر التي قد يصابوا بها ومن هذه الفئات مرضى السكر لأن حلوى المولد تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

ومن ضمن الفئات التي تكون ممنوعة من الإفراط في تناول حلوى المولد بحسب ما ذكره الدكتور محمد الحوفي أستاذ الأغذية في تصريحات صحفية له هم مرضى السمنة المفرطة لأنها تعمل على زيادة السعرات الحرارية في الجسم وأيضا كبار السن يجب عليهم عدم الإفراط في تناولها ومثلهم و مرضى القلب لأن السكر المرتفع يجعل الجسم يفرز الأنسولين الذي يتسبب في زيادة سمك الأوعية الدموية و مرضى الكلى والكبد وذلك لأن الكلى هي التي تخلص الجسم من السكر وبالتالي عند تناول الكثير من حلوى المولد سوف يؤثر على مريض الكلى بالسلب أما الكبد فيلعب دورًا كبيرًا في تحويل النشا المخزن داخله إلى سكر وبالتالي عندما يزيد على الشخص نسبة السكر ويزيد من صعوبة تأدية الكبد لوظائفه الطبيعية.