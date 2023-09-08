أسعار الدولار فى البنوك اليوم

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 09:47 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8سبتمبر 2023، حيث يسيطر الثبات علي سعر الدولار في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة، رغم تقلبه في الأسواق العالمية أمام سلة العملات الرئيسية نتيجة سيطرت التضخم على الاقتصاديات العالنية والقرارات المتتالية للفيدرالي الأمريكي باتباع سياسة نقدية متشددة واللجؤ لرفع الفائدة لعدة مرات.

ثبت متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.



وسجل أعلى سعر للدولار اليوم، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع



بينما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم، في بنك مصر ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المتحد، سجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار بداية اليوم، في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



أما في بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الحنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، شهد سعر الدولار في مصر تراجعا قويا خلال الأيام القليلة الماضية، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو 3 جنيهات، متراجعا من 42 إلى 38.5 جنيها.

عالميا، ارتفع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل طفيف وسجل المؤشر 104.83، بعد 104.78 نقطة أمس.