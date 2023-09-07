اقرأ غدا في عدد البوابة.. وحشية واشنطن.. روسيا تنتقد إمداد أمريكا لأوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 8 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إخوان تونس.. التحقيق مع قيادات في حزب النهضة بتهمة تلقي تمويل أجنبي

وحشية واشنطن.. روسيا تنتقد إمداد أمريكا لأوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

.. ورومانيا تدخل على خط الحرب بمسيرات الحدود

قمة آسيان.. تحذيرات صينية من حرب باردة جديدة

جوًا وبرًا وبحرًا.. واشنطن تتسلح بالذكاء الاصطناعي ضد بكين

السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إفريسكيم بنك: مليار دولار لتأمين توريد الأغذية فى أفريقيا

الاتحاد الأفريقي يحصل على العضوية الدائمة في مجموعة العشرين

بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني.. مشاريع بريطانية جديدة لمواجهة تغير المناخ في القارة السمراء