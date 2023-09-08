تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية هناك فترة جيدة وتشهد الكثير من التطورات الإيجابية، يجب عليك الاستفادة من تجاربك الماضية والتعلم من أخطائك من أجل تحقيق أكبر فرص للنجاح، تعلم أن تصبح أكثر ليونة في التعبير عن رأيك، وابتعد عن العناد، أما من الناحية العاطفية تخطط لقضاء وقت رومانسي مع الشريك وتعويضه عن الفترة الماضية

برج الثور

من الناحية المهنية أنت تواجه الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، قد يحمل هذا الاسبوع مواجه شرسة مع أحد الزملاء او الاصدقاء، قد تؤذي شخص دون أن تقصد هذا الأمر، عليك مراجعة نفسك وما قمت به، وإصلاحه في حال تمكنت من الأمر، الاعتراف بالخطأ أمر جيد وإيجابي، أنت تخطط لقضاء وقت بمفردك للتفكير بشكل عميق

برج الجوزاء

من الناحية المهنية عليك يا عزيزي إنهاء بعض المعاملات المادية التي تتعلق بالضرائب او الديون، عليك خوض بعض الانشطة التي تساعدك على تحسين مزاجك مثل متابعة فيلم أو قراءة كتاب او القيام بنزهة مميزة، لقد اصبحت الامور مزعجة بعض الشيء في العمل، اشخاص جدد يتصرفون بطريقة غير مقبولة ومريحة

برج السرطان

من الناحية المهنية لديك رغبة شديدة بالتغيير وتعمل على أحداثه، قد تواجه بعض التحديات التي تقف بينك وبين ما تحاول القيام به، لكنك تتمكن من التخلص منها بسهولة، عليك نسيان الماضي والبدء بالبحث عن جديد في حياتك العملية، التفكير بما خسرته لن يصلك إلى أي مكان جيد، يجب عليك العمل على التخطيط للمستقبل

برج الأسد

من الناحية المهنية انتبه لعملك في هذه الفترة وحاول ان تزيد من قدراتك، قد تفقد التركيز بسبب بعض الأمور العائلية التي تشوش على تركيزك وتؤثر على أدائك في العمل، انتبه جيدًا فالخطأ في هذه الفترة غير مقبول، أما من الناحية العاطفية خفف من انتقاد الشريك وامنحه مساحة خاصة ولا تضيق عليه بكثرة الاسئلة وغيرتك المبالغ بها

برج العذراء

من الناحية المهنية يفرض عليك الكثير من القوانين في مكان العمل، هذه القوانين تشعرك بالانزعاج في البداية، لكنك تقتنع لاحقًا انها امور ضرورية لسير العمل، عليك التعامل بحكمة فيما يخص مشكلة مع احد الاصدقاء، كما يجب عليك في هذه الفترار اتخاذ قرار حاسم ويجب أن تتاكد أن يكون القرار الذي تتخذه هو السليم.

برج الميزان

سوف تدخل في مفاوضات في أمر يتعلق بمستقبلك، عليك التفاوض بقوة ومنطق، الأمور غير واضحة لك وتشعر ببعض التشويش والضياع، تمارس الرياضة بشكل يومي للتخلص من حالة الضياع التي تقلقك، الأمور ستتحسن في المستقبل القريب، علاقتك مع الشريك تشهد تطور كبير وواضح

برج العقرب

يوجد قرار مهم جداً انت بصدد اتخاذه في الفترة المقبلة، زميل لك بالعمل بدأ بازعاجك في هذه الفترة، لا تشعر بالراحة لوجوده، قد تنشأ بعض المشاكل بينكما، لكنك قادر على توضيح وجهة نظرك لمديرك في العمل، انتبه من الانفعال او التحدث بسرعة أو عصبية وانت تدافع عن نفسك

برج القوس

من الناحية المهنية أنت تشعر بالحماسة بخصوص أمر ما، وتحقق النجاح الذي توقعته، انتبه لا تتسرع في قرار يخص العمل وبعض العروض التي تتلقاها، قد تشعر بالارتباك بسبب بعض الأخبار التي تصلك حول صديق مقرب، العلاقة العاطفية تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يعكر صفوها، مكالمة تحمل خبر سار لك

برج الجدي

من الناحية المهنية ابتعد عن المجازفة في أي عمل غير مضمون، أنت تفضل الصمت في تعاملك مع بعض الأمور التي تطرأ اليوم بشكل صادم، قد تشعر بالانفعال بسبب أمر ما يتعلق بالعمل، ولا تشعر بالراحة لما يدور حولك، من الناحية الصحية انتبه لحالتك الصحية ولا تهمل أي إشارات، تحاول إنهاء العديد من الالتزامات المتراكمة

برج الدلو

من الناحية المهنية قد تقع مشكلة بالعمل بسبب ردود فعلك غير الاحترافية، انتبه التعامل مع مشاكل العمل بحاجة لأسلوب خاص يختلف عن التعامل مع المشاكل العائلية، يشعر عدد من الزملاء بالانزعاج منك ومن طريقة تصرفك، أنت تبالغ في جعل الأمور سوداوية، خفف من "الدراما" التي تعيشها وتتعامل بها مع كل الأمور

برج الحوت

من الناحية المهنية تفتح أمامك في الفترة المقبلة الكثير من الفرص، عليك الانتباه قبل أي قرار، يجب عليك مشاورة العائلة والشريك وعدم الانفراد في اقرار، لا تفتعل المشاكل مع الشريك، وحاول التجنب بدخول أي نقاش قد يجعل الأمور بينكما غير جيدة، اتصال من شخص بعيد يشعرك ببعض القلق والتوتر