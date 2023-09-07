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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العيادة القانونية بحقوق المنصورة تقوم بتطبيق برنامج المجالس النيابية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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قامت العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة بتطبيق برنامج المجالس النيابية تحت رعاية الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، واشراف الدكتور حسام محمود حسن مدير العيادة القانونية، وتنظيم دكتورة أماني علي الحديدي نائب مدير العيادة القانونية.

فيما حاضر بفعاليات البرنامج الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب حيث شمل في شرح البرنامج أن تعديل دستور ٢٠١٤ تم تعديل تمثيل المرأة في مجالس النيابة وزادت النسبه ل ٢٥٪ في القائمة الوطنية كما تم وضع القائمة الوطنية التي ضمت ١٣ حزب سياسي، بالاضافه إلى توثيق الشباب والحزب السياسي. 

كما أوضحت كيفية ترشيح الانتخابات مجلس النواب وكيفية التعامل معاها وبينت الفرق بين الاقتراح برغبة من مثل لجنة المقترحات والشكاوى، عن الجانب التشريع والقوانين، طلب الإحاطة أحد الأدوات البرلمانية الرقابية التي يتم استخدامها في طلب الإحاطة.

كما شمل البرنامج المناقشة مع الطلاب فيما يخص متطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل. 

ومن جانبها عبرت الدكتورة أماني الحديدي نائب مدير العيادة القانونية بجامعة المنصورة، عن سعادتها بانطلاق برنامج المجالس النيابية الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

واختتمت حديثها قائلة: نحن فخورين بإطلاق البرنامج الذي سيساعد خريجي البرنامج والذين تم تدريبهم علي فهم شروط المجالس النيابية، والالتزام بها بشكل صحيح والبدء فيها باكرًا.

 وقد اختتم الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية البرنامج بتكريم النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح في نهاية البرنامج تكريما لجهودها.

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المنصورة النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح جامعة المنصورة كلية الحقوق لجنة المقترحات والشكاوي
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