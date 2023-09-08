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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، وفق بيان الأرصاد الصادر عن الهيئة.

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة كما يشهد الطقس، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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