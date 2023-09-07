ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي مديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن ومديريات الخدمة بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بالديوان العام وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين في أقل وقت ممكن.

واستمع نائب المحافظ إلى أهم الاحتياجات والمعوقات، موجها بتلبية كافة المتطلبات ومخاطبة الجهات المختصة لتلافي أية معوقات في العمل، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الإدارات، والعمل على تحسين بيئة العمل بما ينعكس علي حسن سير العمل، مشيرا إلى ضرورة الإنتظام في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي داخل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن.

اجتماع أحمد سامى استجابة لشكاوى الجهات الحكومي الاستجابة الشكاوى الحكومية الديوان العام القاضي
ads