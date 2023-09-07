استقبال وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة في "حلوان"

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، اليوم، وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، بإجمالى 500 طالب وطالبة وهيئة إشراف وهيئة تحكيم وقادة لقاء الجوالة والسواعد الطلابية.

وتبدأ فعاليات مسابقات نشاط الجوالة فى تمام الساعة السادسة مساء عقب تناول وجبة الغداء بمسابقة النموذج الريادى المبتكر وبناء البوابة والنادى الخلوى فى المكان المخصص لكل جامعة بترتيب القرعة فى مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة.

هذا ويتم عقد اجتماع مديرى ادارات الجوالة بالجامعات المشاركة وهيئة التحكيم لعرض برنامج الفعاليات وأماكن الأنشطة والتجهيز للإفتتاح الكشفى وكرنفال الجامعات والذى سيتم تنفيذه يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

تضم اللجنة كل أماكن فعاليات الأسبوع في كل الأنشطة الرياضية والفنية والإجتماعية والجوالة والعلمية والثقافية.. تم إعداد كل هذه الأماكن بالتنسيق مع كل لجان الأنشطة ومديري النشاط ومديري أماكن تنفيذ النشاط.